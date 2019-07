Sulla A4 bambina di 10 anni soccorsa i elicottero

Drammatico bilancio degli spostamenti in autostrada. Il terzo weekend di luglio è cominciato nel peggiore dei modi.

Nove persone, tra le quali la più grave è una bambina di dieci anni, sono rimaste coinvolte in un incidente stradale lungo la A4, in direzione Torino, all’altezza di Marcallo Mesero (Milano). Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco di Milano, che sono intervenuti con tre mezzi, l’incidente ha visto scontrarsi tre vetture a bordo delle quali c’arano tre bambini, due dei quali di due anni. La più grave è una bimba di dieci che è stata intubata e trasportata in elicottero all’ospedale di Bergamo.



Tragedia sulla A1, 2 km di coda

Una persona è morta in un incidente avvenuto tra un mezzo pesante e un’automobile sull’autostrada A1 Milano-Napoli, tra Fabro e Chiusi in direzione di Firenze. Il tratto tra Fabro e Chiusi è stato chiuso e sono stati registrati fino a due chilometri di coda. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 4° Tronco di Firenze di Autostrade per l’Italia.

Una vittima sulla Caserta-Salerno

Sull’autostrada A30 Caserta-Salerno, nel tratto compreso tra Nocera Pagani e Sarno, in direzione di Caserta, è avvenuto un incidente all’altezza del km 37 nel quale sono rimaste coinvolte una vettura e una moto. Lo scontro ha provocato la morte di una persona. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.