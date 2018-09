Incidente Vettel-Hamilton e safety car in pista

(Fotogramma/Ipa)

Incidente tra la Ferrari di Sebastian Vettel e la Mercedes di Lewis Hamilton al via del Gran Premio d’Italia a Monza. L’inglese ha cercato di passare all’esterno Vettel, che ha cercato di conservare la seconda posizione senza però riuscire a evitare il contatto. Il driver di Heppenheim è andato in testa coda ed è poi stato costretto a tornare ai box per sostituire il muso della sua monoposto. In pista la safety car con al momento il poleman Kimi Raikkonen, al volante dell’altra Rossa, davanti a Hamilton e alla Red Bull di Max Verstappen.