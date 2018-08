Incidente sul set, D'Urso in ospedale

Barbara D’Urso (Fotogramma)

Brutta avventura per Barbara D’Urso. La conduttrice ha avuto un incidente sul set durante le riprese della terza stagione della fiction ‘La dottoressa Giò‘. A raccontarlo è stata lei stessa su Instagram ringraziando i fan per “tutti per i messaggi di affetto e di apprensione” ricevuti e assicurando: “Sto bene!“.

La conduttrice, che ha iniziato a girare la fiction subito dopo la finale del ‘Grande Fratello 15’, ha spiegato: “Ho solo avuto un trauma toracico durante le riprese, le foto che girano di me con il sangue sul volto sono foto di scena e il sangue è finto, sono foto di alcune settimane fa e non c’entrano nulla”.

Poi ha aggiunto: “Su internet gira persino la foto di un’auto sfasciata vicino al mio volto sanguinante!! Nessun incidente stradale!!” “5 giorni di prognosi e lunedì sarò in diretta con voi“, ha promesso. La settimana prossima infatti inizierà la nuova stagione di ‘Pomeriggio Cinque‘. Molti i messaggi di affetto, a commento al suo post, da parte dei suoi fan che le scrivono: “Un bacio ti aspettiamo presto in tv”.