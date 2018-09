Incidente sexy per Chiara Ferragni

Chiara Ferragni (AFP PHOTO)

“Nipple came out to say hello to @emrata”. E’ quanto scrive con ironia Chiara Ferragni su Instagram, accompagnando uno scatto che la vede assieme alla modella Emily Ratajkowski alla ‘Parigi Fashion Week’. Scatto che ha immortalato l’incidente sexy della fashion blogger.

“Il capezzolo esce per salutare Emily” è il significato della didascalia della foto, sulla quale la stessa Ferragni ha messo una stellina a coprire la parte del seno che faceva capolino dal vestito e che, in meno di 24 ore, ha già raccolto oltre mezzo milione di ‘Like’.