“Questa notte Camilla e Gaia del 3 CL della sede di Via Serra sono morte in un assurdo incidente. Si tratta di uno tragico shock per le famiglie e per tutta la comunità del De Sanctis“. Così in un post su Facebook il liceo classico Gaetano De Sanctis commenta la tragedia che ha coinvolto le due 16enni, uccise questa notte da un’auto a Corso Francia, all’altezza di via Flaminia.

“La preside – si legge – il consiglio di istituto, i professori, la segretaria e tutto il personale amministrativo, il personale Ata e tutti gli studenti abbracciano, addolorati e attoniti, le famiglie delle due ragazze. Siamo vicini con tutto il nostro affetto anche agli amici e ai compagni di Gaia e Camilla. Non ci sono parole per spiegare quello che stiamo vivendo. Rimangono solo il nostro silenzio e il nostro pianto disperato”.

