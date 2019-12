“Dopo 38 secondi che era partito ha avuto un mancamento per un malessere, gli si è offuscata la vista, un annebbiamento causato da qualcosa che non sa spiegare. Lui ha reagito d’istinto, ma poi si è accasciato a terra dopo l’incidente”. Così Salvatore Leotta, il difensore dell’autista del filobus dell’Atm indagato per omicidio stradale aggravato e lesioni plurime per aver causato la morte di una passeggera e il ferimento di altri 12 la mattina del 7 dicembre scorso tra viale Bezzi e via Marostica a Milano, ricostruisce l’interrogatorio del suo assistito davanti al pm Rosaria Stagnaro.

