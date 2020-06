di Silvia Mancinelli – Una folla di gente, parenti, amici e semplici residenti si è radunata questa sera in via Cilea, all’Infernetto, dove ieri sera una macchina guidata da un 22enne risultato positivo alla droga, ha investito e ucciso Mattia. In memoria del 14enne un intero quartiere si è fermato.

“Come faccio a portare mio figlio piccolo nella stessa scuola dove è andato Mattia? Come faccio a stare tranquilla? Abitiamo a 200 metri da qui”, ha detto Antonella, la mamma di Mattia. C’è anche lei, ieri sera fino all’ultimo straziata davanti al corpo del figlio ancora sull’asfalto proprio davanti alla scuola dove aveva frequentato le medie. E’ lei a sollecitare come tutti la realizzazione di dissuasori di velocità nella strada dove già un’altra donna morì tempo fa travolta da una macchina.

Fonte