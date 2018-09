– Travolto e ucciso mentre girava in bicicletta. Intorno alle 12 ad Azzano Decimo (Pordenone), per cause al vaglio dei carabinieri, un uomo di 52 anni, residente della frazione di Tiezzo, è stato investito da un’auto ed è morto. Alla guida della vettura c’era, 19 anni, finalista nel programma televisivo ‘The Voice of Italy 2018’, talent in cui si è classificata al quarto posto nella squadra capitanata da Francesco Renga.

Secondo una prima ricostruzione e la testimonianza della ragazza, a farle perdere il controllo dell’auto sarebbe stato un insetto, probabilmente una vespa, entrato nell’abitacolo. L’animale avrebbe distratto la giovane alla guida che non si sarebbe accorta della presenza del ciclista sul lato della carreggiata. La giovane è stata portata in ospedale sotto shock.