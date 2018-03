Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è stato prosciolto “perché il fatto non sussiste” dall’accusa di abuso di ufficio. Era finito sotto inchiesta per aver affidato senza gara, quando era amministratore delegato di Expo, la fornitura di 6 mila alberi alla Mantovani Spa. Il gup Giovanna Campanile ha dichiarato il non luogo a procedere. L’ex ad di Expo non andrà a processo dunque. Prosciolto anche l’ex manager di Expo Angelo Paris.