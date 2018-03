Inchiesta Consip, Marroni consegna ai pm due anni di mail con Lotti

Luigi Marroni (ansa)

ROMA – Dopo il duro faccia a faccia di giovedì con il ministro dello Sport Luca Lotti, l’ex ad di Consip Luigi Marroni, grande accusatore nell’inchiesta sulla centrale unica degli acquisti della pubblica amministrazione, ha consegnato ai pm di Roma due anni di email con l’allora sottosegretario alla presidenza del Consiglio. Un modo per dimostrare agli inquirenti come i loro rapporti fossero ottimi. E come le accuse che ha mosso nei confronti del ministro, non sono affatto dovute a un desiderio di vendetta.

Il 20 dicembre 2016 Marroni aveva detto ai magistrati che era stato Lotti (oltre al generale dei carabinieri Emanuele Saltalamacchia e al presidente di Publiacqua Firenze Filippo Vannoni, tutti indagati per favoreggiamento e rivelazione del segreto d’ufficio), ad avvisarlo di un’inchiesta su Consip. Nei giorni successivi, infatti, Marroni dispose una bonifica del suo ufficio. Versione che avrebbe confermato anche giovedì.