Prezzo: EUR 35,90





Scarpe decolte da donna,colore nero,finto scamosciato,tacco alto.Taglia 35 adatta ad un piede di 21cm di lunghezza;Taglia 36 adatta ad un piede di 21,5 cm di lunghezza;Taglia 37 adatta ad un piede di 22 cm di lunghezza;Taglia 38 adatta ad un piede di 23,5cm di lunghezza;Taglia 39 adatta ad un piede di 23 cm di lunghezza;NOTA IMPORTANTE: Per una coretta scellta della misura, considerare la taglia italiana come riferimento valido per le dimensioni reali della scarpa. ES: Se porti la taglia 38 in italia, scegliere dal menù ” = 38 ITALIANA” .

Colore interno:nero

Finto scamosciato

Altezza del tacco largo:12cm