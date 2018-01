La salute. L’ambiente. E la causa del rogo. Spente le fiamme (o quasi) a Corteolona, in provincia di Pavia, si cerca di dare una spiegazione all’ennesimo rogo in discarica avvenuto in zona. E’ andato a fuoco un magazzino di duemila metri quadri in cui erano stipate materie plastiche. Da qui lo sprigionarsi di una colonna di fumo nero che ha fatto scattare l’allarme diossina e provocato l’evacuazione di cento persone residenti nella zona. Ufficialmente quello andato a fuoco era un capannone industriale abbandonato, ma i residenti parlano di un via vai di camion che scaricavano materiali. E c’è il sospetto che l’incendio possa essere doloso: le indagini sono già partite.

La salute. Mentre si attende l’esito delle analisi dell’Agenzia regionale dell’ambiente, i sindaci di Corteolona, Inverno e Monteleone hanno disposto, a titolo precauzionale, ordinanze che prevedono il divieto di consumo di ortaggi a foglia larga e consigliano di non uscire se non per necessità impellenti. E’ stato chiesto agli abitanti della zona di tenere le finestre chiuse. Il prefetto, invece, ha avvertito: “La popolazione è invitata a rivolgersi ai presidi sanitari per eventuali infiammazioni alle prime vie respiratorie”.

L’ambiente. Già iniziate le analisi dell’Arpa sulla qualità dell’aria dopo che dal rogo si è sprigionata un’enorme nube nera. A bruciare soprattutto materiale plastico che era accatastato nel capannone, sembra già compattato.

I tecnici della squadra specialistica stanno misurando in maniera costante gli inquinanti presenti per capire i livelli di Ipa e diossine.

L’incendio. Dopo ore e ore di lavoro, la situazione è stata definita ‘sotto controllo’. I vigili del fuoco hanno lavorato tutta la notte per domare le fiamme, abbattendo anche alcuni muri per raggiungere il ‘cuore’ dell’incendio e restano vivi ancora alcuni focolai non più pericolosi.