Incendio in casa, morti madre e figlio

Una madre 86enne e il figlio disabile di 42 anni sono morti nell’incendio del loro appartamento. Le fiamme sono divampate la notte scorsa, alle 2.30, in via Padova a Conselve, nel padovano. Le squadre dei pompieri arrivate da Piove di Sacco e Padova con tre automezzi e dieci operatori hanno iniziato a spegnere l’incendio divampato al piano terra nel garage, mentre altri operatori raggiungevano il piano superiore invaso dal fumo.

Trovati i due riversi per terra, i vigili del fuoco se li sono caricati a spalle e li hanno evacuati dalla finestra tramite le scale. Il personale del Suem 118 ha iniziato quindi le operazioni di rianimazione. Nonostante i soccorsi il personale medico ha però dovuto dichiarare la morte dell’uomo e della donna. Le operazioni di completo spegnimento sono terminate all’alba. Sono ora in corso le verifiche tecniche dei vigili del fuoco per determinare le cause che hanno innescato l’incendio.