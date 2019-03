Grande paura nel paddock del circuito di Jerez. Un incendio ha infatti distrutto nella notte la struttura che ospitava le MotoE, le moto elettriche per il nuovo campionato al via il 5 maggio sullo stesso tracciato, in concomitanza con il Gp di Spagna del Motomondiale. Sono andate letteralmente in fumo tutte le 18 moto Energica Ego che si trovavano all’interno della struttura.

Il circuito di Jerez sta infatti ospitando i primi test pre-stagionali della MotoE. Gli organizzatori hanno cancellato le sessioni in programma per oggi e domani e – a questo punto – è a rischio anche l’inizio del campionato. Non si conoscono ancora le cause dell’incendio.

Fonte