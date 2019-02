Un principio di incendio ha provocato questa mattina intorno alle 8 l’evacuazione e lo stop operativo allo scalo romano di Ciampino. I vigili del fuoco sono intervenuti sul posto, mentre Adr spiega che “a causa della presenza di fumo proveniente da una intercapedine nell’area interrata sottostante l’area Schengen, il terminal di Ciampino è stato evacuato a scopo precauzionale. Non si registra alcun problema per i passeggeri e per le infrastrutture”. La società sottolinea come il proprio personale stia “assistendo i passeggeri in attesa che il terminal ritorni alla sua piena attività”.

