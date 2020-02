A Londra è stata inaugurata una via con il nome di Freddie Mercury: alla cerimonia era presente la sorella.

Una via di Londra dal 24 febbraio porta il nome di Freddie Mercury. Al mitico cantante dei Queen è stata dedicata una strada in una zona a lui cara, dove è cresciuto insieme alla famiglia dopo il trasferimento da Zanzibar.

Alla cerimonia era presente la sorella, che ha con emozione presenziato all’inaugurazione della nuova Freddie Mercury Close, che di certo diventerà un’attrazione turistica per i milioni di fan del cantante britannico.

Una via per Freddie Mercury a Londra

Si è tenuta il 24 febbraio a Londra la cerimonia di inaugurazione della Freddie Mercury Close, una via di Feltham, nella zona occidentale della capitale britannica.

Si tratta di un quartiere familiare al compianto Freddie, che proprio qui crebbe dopo il trasferimento della famiglia da Zanzibar. La nuova via per Mercury è una parte di una strada più grande, la Hanworth Road.



Freddie Mercury

Dove viveva Freddie?

La famiglia Mercury, o meglio Bulsara, si trasferì da Zanzibar negli anni Sessanta per via di alcune situazioni di rivoluzione che movimentarono la vita sull’isola.

Arrivati a Londra, trovarono casa non lontano dalla via che oggi porta il nome del leader dei Queen, ovvero al numero 22 di Gladstone Avenue. Proprio qui, dal 2016, è stata posta una targa commemorativa in onore di uno dei cantanti più amati e talentuosi della storia della musica rock e non solo.

Ricordiamo che Freddie morì nel 1991 a causa di una polmonite resa mortale dall’aggravarsi dell’AIDS.

Di seguito il video di uno dei suoi grandi successi da solista: Living on My Own.