Tutele per i percettori del reddito di cittadinanza e sospensione e differimento degli adempimenti e dei versamenti dei premi. Sono gli argomenti affrontati dall’Inail. In particolare, la circolare numero 11 del 27 marzo 2020, che integra la precedente circolare n. 7 dell’11 marzo 2020, l’Inail chiarisce che sono state sospese a partire dal mese di marzo le richieste di pagamento riguardanti le sanzioni civili per tardato pagamento sia per le posizioni assicurative territoriali, che per le posizioni assicurative navigazione, ed è stata sospesa la notifica ai soggetti assicuranti titolari di posizioni assicurative territoriali delle note di verifica dell’autoliquidazione 2018/2019 relative ai pagamenti in unica soluzione nonché alla I, II, III e IV rata.

