Far conoscere meglio, e in modo rigoroso, il mondo della disabilità nel nostro Paese. E’ questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa a Roma da Inail, Istat e Comitato italiano paralimpico (Cip), con il patrocinio della Camera dei deputati oggi, in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, nel corso della quale sono stati illustrati i risultati di un nuovo Rapporto realizzato dall’Istituto nazionale di statistica per valorizzare e mettere al servizio della collettività il patrimonio informativo disponibile su questo tema. A ospitare l’evento, alla presenza del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è l’Auditorium della direzione generale dell’Inail, sempre più impegnato sul versante del sostegno all’autonomia e del reinserimento lavorativo delle persone con disabilità. Negli ultimi anni, infatti, sono state rafforzate le misure messe in campo dall’Ente per finanziare gli interventi realizzati dalle aziende per l’abbattimento delle barriere architettoniche, l’adeguamento delle postazioni, la formazione e la riqualificazione professionale.

