E’ buio pesto quando il cellulare di uno dei bulli inizia a filmare con l’aiuto del flash l’ennesima irruzione davanti al portone di casa di Antonio Cosimo Stano. Il pensionato è solo, come sempre, come grida anche una volta in strada, in un altro video, chiamando a squarciagola polizia, carabinieri e finanza. I ragazzini sono ancora una volta col loro “passatempo preferito”, come scriverà il pubblico ministero nell’ordinanza. Indossano delle maschere che li rendono, se possibile, ancora più inquietanti. Ridono, qualcuno ha in pugno dei ferri, sghignazzano mentre il 66enne prova a farli desistere, dall’altra parte della porta dicendogli ‘la pagherete, non ho paura’. In realtà paura ne aveva Stano, tanta al punto da convincersi a barricarsi nella sua casa inutilmente protetta da una nuova porta blindata.

