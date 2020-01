Il sottomarino del capitano Nemo, ma anche fondali marini tropicali con tartarughe e pesci coloratissimiO le meraviglie di Villa Adriana a Tivoli. Paesaggi dipinti sulle pareti che aiutano adulti e bambini a vincere le loro paure in ospedale. Soprattutto quando devono affrontare la radioterapia. O la risonanza magnetica. Sono gli ospedali dipinti: a Reggio Emilia, a Bologna, a Roma o Milano. Strutture a misura di paziente con pareti decorate che fanno quasi sognare di essere altrove.

L’arte sulle pareti è una presenza diffusa in molte corsie e non solo per bambini. La sua storia in Italia è iniziata quando Luciano Armaroli, che dirigeva la radioterapia di Reggio Emilia, nel 1992 installò nel bunker un gruppo di statue di bronzo di Narciso e Boccadoro. E’ questo il tema della prossima copertina di Salute che torna in edicola il 7 gennaio all’interno del giornale.

Nel prossimo numero parleremo anche della terapia delle carezze per bambini prematuri, di malessere ad alta quota in montagna e di influenza. C’è ancora qualche giorno per vaccinarsi