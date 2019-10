In uscita un 45 giri in edizione limitata della title track di Western Stars, ultimo album in studio di Bruce Springsteen

Tra le varie uscite del prossimo Record Store Day, segnaliamo anche quella che riguarda Bruce Springsteen.

Sarà disponibile, infatti, un 45 giri – in edizione limitata – della title track di Western Stars, ultimo album del Boss, legato anche al film che lo ha visto debuttare dietro la macchina da presa.

In uscita un 45 giri in edizione limitata dell’ultimo album di Bruce Springsteen, Western Stars, che avrà sul retro The Wayfarer, il secondo brano presente nella tracklist del disco del Boss.

Questo pezzo da collezione sarà pubblicato per il Record Store Day – Edizione Black Friday il prossimo 22 novembre 2019.

Oltre all’uscita legata al cantautore di Born in the USA – che debutta anche alla regia con il film che prende il nome dal suo nuovo album – il Record Store Day vedrà l’uscita di altri progetti importanti, legati tra gli altri ai Pearl Jam.

Questo il video ufficiale di Western Stars:

Western Stars / The Wayfearer arriverà in un’edizione limitata, composta da 4750 copie, che scateneranno i collezionisti che amano la musica del Boss.

Bruce Springsteen pubblicherà anche una nuova versione di Western Stars Live per il film omonimo che arriverà nei cinema entro la fine del mese di ottobre, precisamente il 25 ottobre 2019.

Il film è stato realizzato insieme a Thom Zimny, suo collaboratore di vecchia data. Insieme a Ron Aniello il cantautore a stelle strisce ha invece prodotto Western Stars: Songs From the Film, la colonna sonora del film in questione.

Non ci resta che attendere il film nelle sale cinematografiche e la nuova edizione limitata dell’album omonimo.



