Gran Bretagna, la top ten delle canzoni più richieste ai funerali: al primo posto My Way di Frank Sinatra.

Frank Sinatra ha un brano in testa alla classfica britannica. No, non di quella dei singoli, purtroppo per The Voice, ma in quella delle canzoni più richieste… ai funerali.

Come ogni anno, la Co-op Funeralcare, l’agenzia di pompe funebri più importante del Regno Unito, ha stilato anche nel 2019 la classifica dei pezzi più suonati durante le cerimonie per dare l’ultimo saluto ai propri cari. Ma al secondo posto c’è un brano di Andrea Bocelli. Ecco l’intera top ten.

Il podio delle canzoni più richieste ai funerali

In testa alla classifica, che viene ormai stilata dal 2002, c’è come detto un brano di Frank Sinatra, e non uno qualunque: My Way, forse la sua canzone più famosa. D’altronde, si tratta di una conferma: solo nel 2014 il pezzone del crooner di origine italiana venne superata da Always Look on the Bright Side of Life, brano tratto dal film Life of Brian dei Monty Python.

Al secondo posto c’è invece Time to Say Goodbye, cantata dal nostro Andrea Bocelli con Sarah Brightman. Chiude il podio Over the Rainbow cantata da Eva Cassidy.

New entry nei primi dieci posti è per il 2019 Supermarket Flowers, canzone scritta da Ed Sheeran per sua nonna.

Andrea Bocelli

Le canzoni più richieste ai funerali: la top 10

Andiamo a vedere nel dettaglio i primi dieci posti di questa curiosa graduatoria:

1 – My Way di Frank Sinatra

2 – Time to Say Goodbye di Andrea Bocelli e Sarah Brightman

3 – Over the Rainbow di Eva Cassidy

4 – Wind Beneath My Wings di Bette Midler

5 – Angels di Robbie Williams

6 – Supermarket Flowers di Ed Sheeran

7 – Unfogettable di Nat King Cole

8 – You Raise Me Up dei Westlife

9 – We’ll Meet Again di Vera Lynn

10 – Always Look on the Bright Side of Life di Eric Idle

Di seguito l’audio di My Way di Frank Sinatra: