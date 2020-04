Guido Antonelli è ordinario di Microbiologia presso il Dipartimento di Medicina Molecolare alla Sapienza di Roma. Non è tra gli esperti intervenuti di frequente a commentare ora quello, ora l’altro aspetto nell’epidemia da coronavirus. E il motivo Antonelli lo riassume in parte all’interno di una lettera pubblicata su Clinical and Microbiology Infection, insieme a Maria Rosaria Capobianchi dello Spallanzani di Roma, a capo del team che ha isolato il virus in Italia, ed Elisabetta Riva del Campus Biomedico di Roma. La comunicazione, in tempi di emergenza, dovrebbe rimandare solo alle fonti pubbliche accreditate, riducendo la molteplicità di voci e le informazioni ininfluenti, o si rischia di minare la fiducia nei confronti della scienza, sostiene Antonelli.

Il riferimento è a una certa spettacolarizzazione e politicizzazione della scienza che a suo avviso negli ultimi mesi hanno accompagnato la comunicazione in tema di coronavirus. Le voci degli esperti che si sono susseguiti sui media, e soprattuto in tv, secondo Antonelli hanno contribuito a creare confusione. Il meme dell’album delle figurine con i virologi in giro visto sui social in queste ore ben riassume la situazione, ricorda per esempio Antonelli. Perché non sono mancati messaggi contraddittori arrivati da virologi, immunologi o epidemiologi. “Stimolati dai media e almeno in parte dal desiderio di visibilità dei ricercatori”, vanno avanti gli autori, ricordandone solo alcuni: l’epidemia da coronavirus è simile all’influenza, anzi no; gli asintomatici non trasmettono in virus, lo fanno raramente, o anzi possono farlo al pari dei sintomatici. O ancora: i test sierologici sono una scoperta fondamentale per il contenimento dell’epidemia, anzi hanno solo un significato moderato; il virus arriva dai pipistrelli, da un serpente o dai pangolini. E così per la stabilità genetica del virus o i tempi di inattivazione. “Condividere certezze al momento è difficile”, scrivono Antonelli e colleghi nella lettera, ed “è indiscutibile che al momento non abbiamo prove scientifiche solide sulla patogenesi e sulla biologia del virus”. Non conosciamo ancora per esempio con certezza, aggiunge, la cinetica di comparsa dei vari tipi di anticorpi che vengono prodotti in risposta all’infezione o se gli anticorpi presenti in chi è venuto a contatto con il virus siano o meno neutralizzanti.

La frenesia delle informazioni

Ecco allora che l’epidemia, si legge nella lettera, diventa un momento per riflettere sulla “produzione frenetica di informazioni”. Quella che l’Oms non ha stentato a definire come infodemia, un’epidemia di informazioni, non di rado caratterizzata appunto da informazioni ora ridondanti, contraddittorie, pseudoscientifiche, scrivono gli autori. L’enfatizzazione delle notizie, più o meno vere – continuano – da parte dei media può creare una falsa percezione nel pubblico generalista, minare la scienza e la credibilità scientifica. Un comportamento anche più inaccettabile: “Quando la disseminazione di informazioni scientifiche, o peggio, pseudoscientifiche arriva da persone che lavorano presso università e istituzioni”.

Ma il filtro dov’è?

Se infatti per Antonelli i media – e la tv in particolare – hanno avuto un ruolo importante nello spettacolarizzare la scienza, col rischio di minarne la credibilità, nel creare confusione un ruolo è anche stato delle università e degli istituti di ricerca: “Le università, anche se non è facile, come scriviamo, dovrebbero avere un ruolo nel fare da filtro alla diffusione di informazioni irrilevanti o imprecise”, spiega l’esperto. Che non nega: “Intorno al coronavirus ci possono essere opinioni diverse: è inutile che il pubblico generalista ne venga a conoscenza. In tempi di emergenza ritengo che sia fondamentale fare riferimento alle informazioni che arrivano da fonti ufficiali, quali quelle del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità”. O ancora a quelle diffuse dall’European Centre for Disease Prevention and Control, per esempio. A questi organi istituzionali compete, continua, la revisione delle evidenze scientifiche e la loro disseminazione. “Il rischio di rilanciare continuamente ed enfatizzare notizie ed opinioni irrilevanti è quello di creare confusione e disagio – riprende Antonelli – se questo accade il pericolo è che le persone non prendano più sul serio le regole ufficiali emanate dagli organi istituzionali per combattere il virus, perché sono bombardate da tante informazioni a volte contraddittorie. Ne consegue una perdita di fiducia nella scienza, e la potenziale adozione di comportamenti non idonei al contenimento dell’infezione.