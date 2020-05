Un braccialetto intelligente da mettere al polso nella fase 2 dell’emergenza Covid-19, per monitorare la temperatura corporea di chi lo porta e la distanza di sicurezza fra persone che lo indossano. Il prototipo si chiama ‘iFeel-You’ ed à stato messo a punto dai ricercatori dell’Istituto italiano di tecnologia (Iit) sfruttando i risultati ottenuti nell’ambito del progetto di ricerca europeo ‘An.Dy’, dedicato allo sviluppo di una tuta sensorizzata in grado di monitorare parametri del corpo umano. A realizzare il prototipo di smartband il gruppo del Dynamic Interaction Control Lab Iit di Genova, coordinato da Daniele Pucci, specializzato nella creazione di dispositivi indossabili capaci di rilevare dati come la posizione e la velocità di movimento.

