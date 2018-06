– Un risultato oltre le aspettative. Var promossa a pieni voti secondo il report diffuso da Lega di serie A e Figc sulla prima stagione di utilizzo della nuova tecnologia. Nel corso di 397 partite sono stati effettuati 2023 check che hanno portato in 117 casi a delle correzioni arbitrali, con un intervento ogni 3,39 partite. “Minima interferenza per il massimo beneficio come auspicato ad inizio progetto”, sottolinea il report. La percentuale di errori arbitrali sarebbe stata del 5,78% senza Var mentre col suo utilizzo la percentuale scende allo 0,89%. “Considerando che il piano strategico inizialmente prevedeva l’introduzione del Var per il campionato di Serie A 2018/19 e per il 2017/18 soltanto l’utilizzo dagli ottavi di finale della Tim Cup l’anticipazione di un anno della start up ha reso ancora maggiormente significativo il risultato ottenuto”.

Le 117 correzioni arbitrali hanno riguardato 59 rigori, 16 rossi e 42 gol e se il tempo medio di una decisione con la Var è stato nelle prime tre giornate di 1’22”, dopo è sceso a 31″5. Rispetto alla stagione precedente, dove non c’era il Var, il recupero è aumentato di 13″ ma è aumentato anche il tempo effettivo (+43″, da 50’30” a 51’13”). In calo le ammonizioni (-12,3%), le espulsioni (-7,1%), le proteste (-17,5%) ma soprattutto le simulazioni (-35,3%), con la Var che ha dimostrato di avere anche un effetto deterrente. E se nella scorsa stagione ci sono stati 11 rossi per proteste, nel primo anno di Var si è registrato un solo caso.

“La Figc – ha sottolineato il commissario straordinario Roberto Fabbricini – è stata tra le prime federazioni a promuovere l’utilizzo del Var, introducendo questo strumento tecnologico nel campionato di Serie A e realizzando a Coverciano un centro permanente per la formazione degli arbitri di tutto il mondo. Il lavoro di squadra portato avanti con la Lega Serie A e con l’Aia ha permesso di raggiungere già in questa prima stagione risultati molto positivi, che hanno confermato il valore della nostra classe arbitrale e consentito all’Italia di rivestire un ruolo sempre più centrale nel sistema calcistico internazionale”.

“Il risultato è straordinario – ha dichiarato Roberto Rosetti, project manager Lega Serie A e Fifa Refereeing Project Leader – soprattutto in riferimento alle statistiche delle correzioni arbitrali e al percepito degli stakeholders del sistema calcio. Possiamo ancora migliorare quanto ottenuto sin dalla prossima stagione dal punto di vista tecnologico, e della comunicazione ai tifosi. Implementazioni che renderanno il progetto Var ancora più affidabile”.

Soddisfatto anche il designatore Nicola Rizzoli: “gli arbitri italiani hanno dimostrato un alto livello di applicazione ed interpretazione, integrandosi con un sistema tecnologico complesso che fisiologicamente ha richiesto tempo ed esperienza nel suo sviluppo. I risultati ottenuti sono molto buoni e vanno oltre le aspettative. I margini di miglioramento della linea d’intervento ed uniformità lasciano spazio a molto ottimismo per il prossimo futuro”.