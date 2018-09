In radio il nuovo singolo di Ultimo

(Fotogramma)

Ultimo torna con un nuovo singolo, ‘Cascare nei tuoi occhi‘, da oggi in rotazione radiofonica e con il videoclip ufficiale, terzo brano estratto dal disco ‘Peter Pan’ già certificato disco di Platino. Il brano del cantautore romano ha sonorità molto accattivanti di un’intensa da ballata melodica. “‘Cascare nei tuoi occhi’ – dichiara Ultimo – è un brano con un sound molto accattivante e, la tematica come sempre, è su quello che non ho”. Annunciati, con più di tre mesi di anticipo, i sold out delle 2 date del Palalottomatica di Roma (1 e 2 novembre) e quello del 4 novembre al Mediolanum Forum di Milano. Appuntamenti live che però si apriranno con una data zero, quella del 30 ottobre al Pala Remo Maggetti di Roseto Degli Abruzzi. Ultimo è l’artista più giovane ad esibirsi nei due palazzetti più importanti d’Italia.

Traguardi importantissimi per il 22enne artista romano, vincitore nella sezione nuove proposte a Sanremo 2018 con il singolo ‘Il ballo delle incertezze’, che è disco di Platino, certificazione ottenuta anche dal suo primo album ‘Peter Pan’, il cui secondo singolo estratto, ‘Poesia senza Veli’, è invece certificato Oro. A questi risultati si aggiungono infine i sold out delle dodici date del suo ‘Peter Pan Tour 2018’ dello scorso maggio.