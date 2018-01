In Puglia operativo primo desk in Italia Camera di commercio per Uk

Nella sede di Puglia Sviluppo, è operativo il primo Desk in Italia della Camera di commercio e industria italiana per il Regno Unito (Icciuk), che ha sede a Londra. Si tratta di un presidio fondamentale per i contatti d’affari tra due mercati che hanno forti interessi reciproci e che in questo particolare momento vivono una situazione di incertezza per la Brexit, l’uscita del Regno Unito dall’Unione europea. Il Desk Italia della Camera di commercio e industria italiana per il Regno Unito sarà operativo dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 17,30 al primo piano di Puglia Sviluppo, nella zona industriale di Modugno, in via delle Dalie, a Bari.

Puglia Sviluppo, infatti, società in house della Regione Puglia, oltre a gestire gli aiuti alle imprese (come organismo intermedio) e gli strumenti di ingegneria finanziaria (in modo diretto), fornisce assistenza alle aziende per internazionalizzazione e attrazione investimenti ed è anche un incubatore di imprese nelle due sedi di Modugno e di Casarano. Dunque, sia per mission che per servizi offerti, è il luogo ideale per l’insediamento di un desk del genere. La Gran Bretagna è il sesto partner commerciale della Puglia ed è il Paese in cui vivono 12.555 pugliesi. Offrire questo servizio alle imprese e ai cittadini pugliesi si inserisce nel contesto complesso della Brexit. Il Desk, primo del genere in Italia, sarà un presidio di riferimento importante non solo per la Puglia ma per l’intero Mezzogiorno.

Attraverso il nuovo servizio, la Camera di commercio e industria italiana per il Regno Unito, una delle più antiche Camere di commercio estere al mondo, fondata nel 1886, promuoverà i contatti di affari tra la Puglia, il Mezzogiorno, e il Regno Unito, offrendo un’ampia gamma di servizi standard e personalizzati ai suoi soci e a tutti coloro che sono interessati allo scambio di beni e servizi tra Italia e Regno Unito. L’apertura del Desk segue all’accordo di collaborazione sottoscritto il 6 dicembre tra Puglia Sviluppo e Camera di commercio e industria italiana per il Regno Unito. Alla base dell’intesa, l’interesse di Puglia Sviluppo e della Camera a favorire e facilitare le collaborazioni e gli scambi tra due mercati, da un lato quello pugliese e dell’intero Mezzogiorno, dall’altro quello del Regno Unito.