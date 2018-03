Da oggi e fino al 20 marzo vi offriamo un codice esclusivo per acquistare in sconto Smart Socket di Koogeek, una soluzione che porta HomeKit su qualsiasi lampadina in casa.

Questo prodotto supporta HomeKit, consentendo all’utente di accendere e spegnere a distanza qualsiasi lampadina montata nello Smart Socket, sia tramite app che tramite Siri e comandi vocali. Tra l’altro, con l’app KooGeek Home potremo controllare questo accessorio anche tramite Apple Watch.

Lo Smart Socket può quindi trasformare qualsiasi lampadina E27 in una lampadina HomeKit, in modo semplice e veloce. Con il supporto vocale tramite Siri sarà quindi possibile impartire comandi vocali come “accendi la luce” o “spegni la luce” direttamente da iPhone e Apple Watch; il sistema consente anche di programmare accensione e spegnimento e di creare delle vere e proprie “scene” automatizzate, che permettono ad esempio di spegnere la lampadina non appena usciamo di casa e di accenderla quando ritorniamo (sfruttando il GPS dell’iPhone). Questo portalampada è compatibile con le lampadine E27 LED, CFL, incandescenti e alogene fino a 25 watt. La potenza di ingresso è di 100-240V AC e 50/60Hz. L’accessorio è stato pensato solo per uso interno.

Grazie alla programmazione e al timer, l’utente può anche personalizzare accensione e spegnimento della lampadina in modo manuale: se scegliamo di accendere la lampadina alle 18 di sera, HomeKit farà tutto da solo, ma ci permetterà anche di spegnerla in qualsiasi momento, sia se siamo in casa, sia se siamo fuori casa. L’app consente anche di monitorare il consumo di energia in tempo reale, con report giornalieri, settimanali e mensili.

La tecnologia Apple HomeKit fornisce protezione avanzata con crittografia end-to-end e l’autenticazione tra l’accessorio e l’iPhone. Questo accessorio funziona su router Wi-Fi 802.11b/g/n (ma solo 2,4 GHz e non 5 GHz) e su iOS 8.1 o successivi.

Ricordiamo che potrete controllare lo Smart Socket tramite HomeKit anche quando siete fuori casa, ma solo se avete a disposizione una Apple TV con tvOS 10.1 o versione successiva o un iPad con iOS 10.1 o versione successiva che facciano da hub nella vostra abitazione. In caso contrario, potrete controllare la lampadina solo in casa e sotto la stessa rete Wi-Fi.

Smart Socket di Koogeek è disponibile al prezzo in offerta di 29,99€. Gli utenti iPhoneItalia hanno diritto ad uno sconto di ulteriori 13€ (totale 16.99€) inserendo il codice KXBJXZ8Q in fase di ordinazione!

Il codice è valido fino al 20 marzo.

In caso di avviso “codice non utilizzabile”, significa che il prodotto è momentaneamente esaurito (conviene riprovare in seguito con lo stesso codice, visto che nuove scorte arrivano periodicamente).