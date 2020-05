C’è chi sta per riprendere, chi non sa se riuscirà a farlo, chi ha alzato bandiera bianca e chi invece proprio in piena pandemia da coronavirus ha assegnato lo scudetto. E’ il caso del Nicaragua, dove il Real Estelì ha vinto il titolo 2020, il 15esimo della sua storia. I biancorossi, dopo l’1-1 della finale di andata, hanno battuto 3-1 in trasferta il Managua FC grazie ai gol di Rosas, Ayerdis e Lopez

Porte chiuse e mascherine

Al termine dell’incontro, giocato a porte chiuse, non ci sono stati festeggiamenti in campo e nemmeno per le strade, perché le autorità, locali e calcistiche, li avevano vietati. Tutti coloro che erano in panchina e a bordo campo indossavano le mascherine, così come i giornalisti presenti. “Ma presto tornerà il giorno in cui torneremo ad abbracciarci e a far sentire la passione per i colori che amiamo nel luogo più consono, le gradinate di uno stadio”, è scritto in una nota diffusa dalla ‘Liga Primera” nicaraguense. Ma va detto che molti componenti di ‘Pasion Azùl’, gruppo ultrà del Managua formato da un’ottantina di persone, si sono riuniti in case private per seguire la partita dalla televisione, dando quindi luogo ad assembramenti che in teoria sarebbero stati da evitare.