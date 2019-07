Una mostra in solidarietà con il popolo curdo e, soprattutto, con le donne di Kobane. Dall’8 al 12 luglio a Roma, presso lo spazio Wegil della Regione Lazio (Largo Ascianghi 5), saranno esposte le opere di 70 artisti – fra cui Zerocalcare -, donate per l’iniziativa dell’associazione PonteDonna Kobane.

La mostra, spiegano gli organizzatori, “è l’atto conclusivo della Campagna ‘Artisti per Kobane‘ e ha visto coinvolti più di 70 artisti che hanno donato le loro opere. L’idea della Campagna Artisti nasce per proseguire la solidarietà verso un popolo che sta ripensando un nuovo modello sociale di vita, libera dal sessismo attenta all’ecologia e alle differenze culturali e religiose. Sosteniamo con la vendita delle opere le donne che attraverso cooperative sperimentano nuovi modelli di autoreddito”.

