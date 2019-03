Mani poco pulite, abuso di antibiotici anche nel mondo animale, troppo turnover di pazienti in ospedali e residenze anziani per i pochi posti letto. Sono i principali fattori che regalano all’Italia “un triste primato in Europa“: i morti da superbatteri resistenti ai farmaci. In Ue hanno provocato in un anno 33.110 decessi soprattutto fra senior e bimbi nei primi mesi di vita e un terzo delle vittime – oltre 10mila – sono state nel nostro Paese. Numeri, cause e possibili soluzioni dell’antibiotico-resistenza, “ormai un’emergenza globale” che nel 2050 porterà le infezioni batteriche al primo posto fra i killer nel pianeta, sono al centro del VII Congresso biennale internazionale Amit – Argomenti di malattie infettive e tropicali, in programma a Milano il 14 e 15 marzo.

Fonte