In Italia occorrono più di 1.200 giorni per chiudere una causa civile in Cassazione, più di 800 per il secondo grado e oltre 500 in primo grado. Secondo lo Eu Justice Scoreboard, presentato oggi dalla Commissione europea, la giustizia italiana resta una delle più lente d’Europa: quella civile, in particolare, resta la peggiore in assoluto per la lunghezza dei procedimenti (i dati sono del 2017; mancano per Cipro e Regno Unito). “La lunghezza dei procedimenti è calata in Italia del 15% rispetto al 2010 nella giustizia amministrativa, ma le sfide rimangono, in particolare nei gradi di giudizio più alti”, dice la commissaria europea alla Giustizia Vera Jourova. Tra i grandi Paesi, in Spagna, che pure è uno dei peggiori, per chiudere una causa civile in terzo grado occorrono circa 600 giorni, la metà rispetto all’Italia; in Germania poco più di 200, in Francia poco più di 400.

