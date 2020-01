Una intervista fasulla, che gira nel mare magnum del web con il logo di Repubblica Salute. Come se fosse stata fatta da noi che, invece, mai l’abbiamo realizzata. Un’intervista in cui un medico tedesco, Klaus Volker, spara a zero sulla cura del diabete in Italia definendo i metodi usati addirittura “sconcertanti”. Provocando timori nei malati che hanno cominciato a scrivere ai curanti. Tanto da indurre alcuni diabetologi a chiederci di intervenire.Anche perché l’articolo conclude consigliando un integratore alimentare. “Era già accaduto mesi fa con un altro integratore – avverte Enzo Bonora, ordinario di Endocrinologia a Verona e past president della Sid, la Società italiana di Diabetologia – e attraverso la mia pagina Facebook avevo messo sull’avviso lettori e pazienti. Adesso di nuovo. E’ importante intervenire perché queste sciocchezze vengono diffuse con il marchio autorevole di Repubblica Salute inducendo molti a crederci”. Giocando sulla debolezza di chi sa di avere una malattia cronica da dover curare a vita.