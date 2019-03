Bryan Adams, tour 2019: in Italia due date a dicembre per lo Shine a Light Tour.

Bryan Adams in tour anche in Italia nel 2019. L’artista canadese ha annunciato il ritorno nel nostro Paese a fine anno per due date speciali dello Shine a Light Tour.

La tournée mondiale promuove il 14esimo album del cantautore, intitolato appunto Shine a Light e uscito il 1° marzo 2019. Un disco al cui interno è presente anche una traccia scritta da Ed Sheeran. Scopriamo tutti i dettagli sui concerti italiani di Bryan Adams.

Bryan Adams tour 2019 in Italia: le date e i biglietti

L’artista ha annunciato con un post su Facebook le date delle sue esibizini in Italia del 2019: il 14 dicembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, Bologna; il 15 dicembre al Mediolanum Forum di Assago, Milano. I biglietti sono disponibili dal 16 marzo sul circuito TicketOne.

Di seguito il post di Bryan Adams:

Bryan brings his Shine A Light Tour to Bologna and Milano December 14 & 15! Tickets on sale 16 March. http://www.dalessandroegalli.com/events/588/bryan-adams Pubblicato da Bryan Adams su Lunedì 11 marzo 2019

Bryan Adams, Shine a Light: tutto sul nuovo album

Il cantautore canadese di Heaven e Please Forgive Me ha lanciato il 1° marzo 2019 il suo quattordicesimo album Shine a Light, arrivato a 4 anni di distanza dal precedente. Il disco contiene 12 tracce inedite più una cover del classico Whiskey in the Jar, brano tradizionale irlandese già interpretato da Thin Lizzy e Metallica.

Bryan Adams e Nelly Furtado

Il primo singolo estratto dal disco, Shine a Light, è stato scritto con Ed Sheeran. L’artista canadese ha dichiarato di aver incontrato per la prima volta a Dublino il giovane collega e di avergli mandato una bozza della canzone per chiedergli di collaborare con lui. Sheeran ha accettato di buon grado e gli ha regalato alcuni versi che hanno fatto letteralmente impazzire Adams.

Il secondo singolo, That’s How Strong Our Love Is, è stato invece lanciato a San Valentino ed è uno splendido duetto con la cantante americana Jennifer Lopez. Ascoltiamolo insieme: