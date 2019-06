In Italia vivono oltre 1,2 milioni di bambini in povertà assoluta ed il 25,7% dei giovani di età compresa tra i 18 e i 24 non studia, non lavora né è inserito in programmi di formazione. E’ quanto afferma l’Unicef. “L’Italia, mai come oggi, deve essere il terreno su cui ci impegneremo sempre di più come Unicef”, ha detto il presidente dell’Unicef Italia Francesco Samengo all’Assemblea dei volontari riunita a Roma. “Ogni giorno assistiamo ad episodi incresciosi che riguardano i nostri bambini. Figli feriti o uccisi per mano dei genitori, bambine vittime di violenza, anche all’interno della scuola, discriminazioni nelle mense scolastiche e fenomeni crescenti di bullismo. Per non parlare dell’insicurezza in cui si trovano a vivere stretti tra la povertà di alcune periferie e l’indifferenza colpevole dei grandi centri urbani, bambini e adolescenti; come accaduto a Napoli giorni fa, quando la piccola Noemi ha rischiato la vita per un proiettile sparato in pieno giorno da un folle criminale mentre lei giocava in un parco con la mamma e la nonna”.

Fonte