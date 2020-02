Gianni Morandi è presente nella colonna sonora di Parasite, pellicola premiata con il Premio Oscar 2020 per il miglior film.

Gianni Morandi è stato il protagonista indiretto della vittoria degli Oscar 2020. L’artista italiano è infatti presente, con una delle sue canzoni più famose, nella colonna sonora del film premiato con l’Oscar per la miglior pellicola, ovvero Parasite.

Un trionfo straordinario per il film sudcoreano, che ha vinto anche la statutetta per il Miglior film in lingua non originale, Miglior regia e Miglior sceneggiatura originale. E chissà, magari in piccola parte è merito anche del nostro Gianni…

Gianni Morandi nel film Parasite

Il cantante bolognese ha ‘partecipato’ al film sudcoreano Parasite con il brano In ginocchio da te, uno dei suoi maggiori successi, presente nella colonna sonora.

L’artista proprio ieri ha pubblicato sui social uno spezzone del film, scrivendo: “Nelle nomination per il miglior film c’è anche Parasite, un film coreano, che ha nella sua colonna sonora una canzone italiana. Guardate qualche immagine e ascoltate la canzone che io conosco bene...”.

E molte di quelle nomination si sono trasformate in vittoria, rendendo di certo orgoglioso anche Gianni.



Gianni Morandi: In ginocchio da te

Difficilmente la presenza del classico di Morandi sarà stata fondamentale per la vittoria dei premi assegnati a Parasite. Tuttavia, di certo il nostro Gianni non ha portato sfortuna alla pellicola sudcoreana.

D’altronde, In ginocchio da te è uno dei brani più amati del cantante bolognese. Contenuta nell’album Ritratto di Gianni del 1964, ha ben 56 anni, ma non li sente minimamente. All’epoca, tra l’altro, fu anche ispirazione per un film eponimo diretto da Ettore Maria Fizzarotti, con Morandi protagonista assoluto.

Di seguito lo spezzone di Parasite con In ginocchio da te: