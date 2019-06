Il presente e il futuro della diagnosi del melanoma è uno dei temi al centro del 24° Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019) in corso a Milano. Giuseppe Argenziano, direttore della Clinica dermatologica dell’università della Campania Luigi Vanvitelli di Napoli, mette a confronto la classica dermoscopia, la nuova microscopia confocale e le prospettive che si aprono grazie all’intelligenza artificiale. Oggi è solo uno scenario, ma un giorno, “come in Star Trek – prevede l’esperto – vedremo uno strumento nella nostra mano in grado di effettuare le diagnosi senza aver bisogno di visitare il paziente“.

Fonte