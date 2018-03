In fuga dalla Municipale, dall'Emilia alla Toscana: bloccato dopo 120 km

BOLOGNA – Prima di arrendersi ha premuto l’acceleratore per 120 km, correndo per due regioni e cinque province, compiendo sanzioni che comportano la decurtazione di oltre 100 punti della patente. Alla fine, dopo un inseguimento iniziato in provincia di Bologna, è finito in un fosso alle porte di Prato, ed è stato arrestato. Protagonista di questa vicenda da film un automobilista di Spilamberto, nel Modenese, alla guida di una Mercedes.

L’uomo, 54 anni, era scappato alla vista di una pattuglia della Municipale di Monteveglio, nel territorio di Valsamoggia (Bologna), diretta a sirene spiegate sul luogo di un incidente. Temendo forse che i vigili stessero cercando lui, il 54enne ha cambiato bruscamente direzione e si è dato alla fuga, mentre due agenti che erano su un furgone si sono messi all’inseguimento. E’ iniziata così la folle corsa dell’automobilista, che non ha esitato a bruciare semafori rossi e sfrecciare anche ai 130 km attraverso Savigno, Tolè, Vergato e Porretta.

Ha quindi sconfinato in Toscana sopra Pistoia, attraversando poi il territorio di

Firenze e di Prato. Nella seconda fase dell’inseguimento, al furgone della Municipale si sono aggiunte pattuglie dei Carabinieri di Alto Reno Terme e della Toscana, che a Montemurlo di Prato hanno infine sbarrato la strada alla Mercedes, facendo finire la sua corsa in un fosso.

L’uomo è stato dunque arrestato, ma dovrà anche fare i conti con una lunga serie di sanzioni per infrazioni al codice della strada, con la decurtazione di oltre 100 punti dalla patente.