L’isolamento domestico forzato per il coronavirus ha pesato sulla vita, ma anche sulla linea. Eccetto i più virtuosi, una percentuale molto piccola, tutti abbiamo perso un po’ di forma fisica. “A tutto c’è rimedio e non bisogna perdere tempo”, avverte Giacomo Astrua, dietista, su MedicalFatcs.it, il sito fondato dal virologo Roberto Burioni. “Cercate di dedicare 150 minuti a settimana ad un’attività fisica aerobica d’intensità moderata, come una corsetta o un bel giro in bici, oppure almeno 75 minuti ad un’attività più vigorosa – sottolinea – Non dimenticate che bisogna anche dedicare almeno 2 allenamenti a settimana al rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari, con un allenamento a corpo libero o con sovraccarichi”.

Fonte