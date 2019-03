IN EUROPA iluccide sempre di meno: dal 2014 a oggi la mortalità è scesa infatti quasi del 9%, numero che tradotto in vite significa 1,4 milioni di decessi. E le cause sono facilmente rintracciabili nei due pilastri della lotta alla malattia: gli screening per la diagnosi precoce e le nuove terapie, come conferma il fatto che nei paesi dove uno o entrambi questi fattori sono meno efficaci, il miglioramento è meno netto, quando non assente.

Per il nono anno consecutivo gli epidemiologi italiani e svizzeri (dell’Università di Losanna) guidati da Carlo La Vecchia dell’Università di Milano, basandosi sui dati Eurostat e su quelli dell’OMS, ricostruiscono, in uno studio pubblicato sugli Annals of Oncology, l’andamento della malattia nel continente europeo, con particolare attenzione ai sei paesi principali, ovvero Italia, Francia, Gran Bretagna, Spagna, Germania e Polonia, e propongono, quest’anno, un focus sul tumore al seno.

In generale, il tasso standardizzato per età della mortalità prevista per il 2019 è pari a 130,9 decessi ogni 100.000 tra i maschi (con una diminuzione del 5,9% rispetto al 2014) e di 82,9/100.000 (-3,6%) tra le femmine.

Tutte le neoplasie sono in miglioramento tranne quella del pancreas, che mostra ancora un aumento di mortalità tra le donne e una tendenza alla stabilità tra gli uomini. Secondo La Vecchia ciò è dovuto al persistere dell’abitudine al fumo, noto fattore di rischio per la malattia, tra le donne, così come al sovrappeso e al diabete, in crescita, altri fattori che aumentano la probabilità di ammalarsi.

Al fumo in rosa è poi anche attribuibile il dato relativo al tumore del polmone: la mortalità è in aumento tra le donne (del 4,4% tra il 2014 e il 2019), ma non tra gli uomini. Le donne possono però guardare con ottimismo al cancro al seno: continuano infatti a migliorare gli indici specifici di mortalità, soprattutto – non a caso – nella fascia d’età coperta dagli screening mammografici, ovvero tra i 50 e i 69 anni: tra le donne in questa età i decessi sono in calo del 16,4%, mentre tra coloro che hanno tra i 20 e i 49 anni del 13,8%; più lenti i benefici tra le donne anziane, con una diminuzione solo del 6%. Fa eccezione la Polonia, paese dove i programmi estesi sono meno diffusi, che mostra ancora una tendenza all’aumento della mortalità del 2%.

Ma il dato più vistoso è forse il confronto tra il picco di mortalità registrato nel 1988 e i valori attuali: secondo le stime si sarebbero infatti evitati ben cinque milioni di decessi e, di questi, 440.000 sarebbero stati per cancro al seno, se non si fossero messe in campo le grandi campagne di screening, e non ci fossero stati i netti miglioramenti terapeutici degli ultimi anni.

Un altro fattore che, secondo La Vecchia, ha contribuito non poco è stato l’abbandono della terapia ormonale sostitutiva per la menopausa, che nelle donne predisposte ha probabilmente aumentato molto i rischi. Fabrice André, docente di oncologia medica dell’Institute Roussy di Villejuif (Parigi), ed editor capo degli Annals of Oncology, ha voluto rendere omaggio al lavoro degli epidemiologi italiani, costante e molto affidabile ormai da molti anni, sottolineandone l’importanza per chi deve programmare gli interventi sanitari sul medio-lungo periodo. Così, per esempio, alcuni indici statunitensi di tumori associati al fumo sono migliori di quelli europei, perché lì fuma il 15% della popolazione, contro il 20% degli europei: i dati di La Vecchia confermano, tra le altre cose, che è lì che bisogna intervenire, così come sul peso. Inoltre bisogna fare di tutto affinché i paesi con meno risorse riescano comunque a dare vita a programmi di prevenzione e diagnosi precoce allargati ad ampie fasce di popolazione, e stabilire accordi con le aziende per avere accesso ai farmaci più innovativi, tutti costosissimi.

Anche se i valori relativi sono in miglioramento, quelli che descrivono il numero totale di morti sono in aumento, a causa dell’invecchiamento della popolazione e dell’allungamento della vita media. Dati come quelli di La Vecchia – ha concluso André – aiutano a programmare gli interventi necessari.