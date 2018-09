E’ in corso all’ospedale Sant’Andrea di Roma il primo trapianto di faccia effettuato in Italia. Il prelievo da una donna è stato già realizzato e l’equipe chirurgica sta ora operando sulla donna ricevente. L’intervento, eseguito su una paziente di 49 anni affetta da neurofibromatosi di tipo I, (una malattia genetica che causa gravi manifestazioni sulla pelle, negli occhi e sul sistema nervoso), è stato possibile grazie ad una donatrice di 21 anni, rende noto il Centro nazionale trapianti (Cnt) che ha diffuso la notizia dell’operazione nel pomeriggio.

Alla famiglia della donatrice “va il ringraziamento della rete trapianti”, si legge nella nota del Cnt. Nel mondo sono stati realizzati una cinquantina di trapianti di faccia, in Europa una decina e la maggior parte di questi in Francia. L’intervento rientra in un protocollo sperimentale, autorizzato dal Centro nazionale trapianti dopo l’acquisizione del parere positivo del Consiglio superiore di sanità; le équipe per il prelievo del tessuto facciale da donatore deceduto e per il successivo trapianto sono dirette dal professor Fabio Santanelli di Pompeo, responsabile dell’Unità Operativa di Chirurgia Plastica dell’A.O. Sant’Andrea di Roma, e dal dott. Benedetto Longo, che fa parte della stessa unità operativa.

L’intervento si concluderà stasera e solo dopo sarà possibile capire l’esito dell’operazione che ha un elevatissimo livello di complessità.