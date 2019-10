Pressing ecologista dei Padri sinodali riuniti in Vaticano per tre settimane per discutere di Amazzonia. “Il Sinodo può essere una opportunità per fare sì che il discorso ecologista entri a livello teologico. Come? Introducendo tra le confessioni anche i peccati contro il pianeta”. Lo ha evidenziato mons. Adriano Ciocca Vasino, vescovo prelato di San Felix, in Brasile, in occasione del briefing dedicato al Sinodo sull’Amazzonia. “Il Sinodo può essere un punto di partenza – ha annotato ancora il presule -. Andrebbe ripensata l’esegesi, evidenziando tutti i passi della Bibbia nei quali si parla di rispetto per l’ambiente”.

