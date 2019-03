OGGI le coppie decidono di avere un figlio sempre più tardi. I motivi sono tanti e certamente la nostra società non è a misura di bambino. Fatto sta che l’età media di una donna al parto continua a salire e c’è spesso poca consapevolezza di quanto sia rischioso posticipare la gravidanza. Perché, con l’aumentare dell’età, crescono anche le difficoltà di rimanere incinta e di avere un bimbo sano. Il cosiddetto orologio biologico scandisce i tempi della riproduzione. E spesso il bebè non arriva. Così coppie non giovani, insieme alle tante che hanno differenti cause di infertilità, sono sempre più spinte verso la Medicina della Riproduzione. Che oggi può dare tante risposte alla voglia di avere un bambino. Ma non sempre riesce nell’obiettivo del cosiddetto “bimbo in braccio”

Il secondo volume della collana si intitola invece: “Tempo di maturità” e vede come protagonista la donna adulta. Alla quale si rivolgono i programmi di screening, come quello per la prevenzione del tumore alla mammella con la mammografia, e anche le vaccinazioni, come quella per l’HPV, prevista adesso anche in età successiva a quella adolescenziale. La prevenzione dovrebbe essere davvero una parola d’ordine per ogni donna. Così come non si dovrebbero mai sottovalutare i segnali del proprio corpo: dai forti dolori al momento del ciclo, che possono essere spia di endometriosi, alle cistiti ricorrenti e difficili da curare. E poi, la contraccezione giusta per questa età, che aiuta a vivere una sessualità serena.

Il primo libro della collana si intitola invece “Vita da teen”. Affronta quel periodo complicatissimo che è l’adolescenza. Dai primi turbamenti d’amore al primo rapporto sessuale, dalla scelta della contraccezione più adatta alla protezione contro virus e malattie sessualmente trasmesse. La vita dei nostri figli è fatta di questo, ma anche di altro. E non mancano approfondimenti sull’alimentazione corretta, lo sport giusto da fare. E il rapporto con la tecnologia, soprattutto gli smartphone, diventati ormai un’appendice di ogni teen.