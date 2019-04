Il ministro dell’Istruzione Marco Bussetti ha sollecitato una relazione e un’ispezione a seguito del caso suscitato da alcuni post su Facebook di un professore di un istituto alberghiero di Venezia. “Insegnare è un lavoro bellissimo, una missione da vivere tutti i giorni dando il meglio di sé per educare i nostri giovani. Sono orgoglioso del quotidiano lavoro svolto da centinaia di migliaia di docenti di ruolo e precari nelle scuole italiane. Ma se qualcuno sale in cattedra per seminare odio e falsità evidentemente non si trova nel posto giusto. E va allontanato dalla scuola. Un concorso vinto non dà il lasciapassare per delirare e offendere”, scrive il ministro sulla sua pagina facebook.

