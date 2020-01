In bici con Lance, 30 mila dollari per correre al fianco di Armstrong

ROMA – Caro appassionato, vuoi pedalare in scia a Lance Armstrong? Serve qualche soldino, ma nel prossimo settembre sarà possibile. Il fascino maledetto che il texano continua a suscitare nel mondo del ciclismo non conosce tramonto. A 48 anni, l’ex vincitore di sette Tour de France (tutti revocati per il doping di squadra praticato all’interno alla sua Us Postal Service, poi Discovery Channel) lancia The Move Mallorca 2020, una vacanza in bicicletta di 6 giorni e 5 notti sull’isola di Maiorca, a fine settembre. Armstrong e George Hincapie porteranno in giro 12 turisti danarosi sulle bellissime strade delle Baleari, le stesse sulle quali in questi giorni si stanno allenando Chris Froome e i suoi compagni della Ineos. Vacanza completa: soggiorni, pasti, bici, consigli dei due “esperti” ex compagni di squadra. Per la modica cifra di 30mila dollari, circa 28mila euro. Non pochi, decisamente, ma non troppi per la clientela a cui Armstrong si rivolge, quella dei ricconi appassionati di bici e movimento che affollano in quel periodo le strade di Maiorca.

Lance Armstrong e George Hincapie

l podcast

L’ex Kid di Plano è ancora attivo nei dintorni del suo vecchio sport con il podcast The Move nel quale, soprattutto dopo le grandi corse e durante le grandi gare a tappe, discetta in compagnia di alcuni dei suoi antichi sodali (da Hincapie a Bruyneel) di tattiche, attacchi, squadre, campioni, ciclismo insomma. Nel 2018, quasi in incognito, Lance si presentò sulle strade israeliane per accompagnare il Giro d’Italia. Negli ultimi tempi il texano si è lanciato nella finanza e ha investito 100mila dollari sulla compagnia Uber, una necessità data la situazione drammatica dei conti di casa Armstrong, fiaccati da spese processuali e ingiunzioni di pagamento. Esattamente sette anni fa l’ex ciclista confessava in tv da Oprah Winfrey tutte le sue colpe e tutto le declinazioni possibili del doping praticato durante la sua carriera. Qualche mese dopo il Tour decise di sfilargli tutte le sette maglie gialle vinte tra il 1999 e il 2005 e di aprire un buco nero nel proprio albo d’oro. Attualmente e definitivamente Armstrong è radiato da qualunque competizione che ricada sotto l’egida di una federazione sportiva, in qualunque sport.







Fonte