In auto con la pistola nel cruscotto, arrestato

Andava in giro per la città con la pistola nel cassetto sotto al cruscotto. E’ accaduto a San Gennaro Vesuviano nel napoletano, dove un 41enne è stato arrestato dai carabinieri della stazione locale, per detenzione e porto illegale d’arma da fuoco. Nel corso di un posto di controllo in via Ferrovia i carabinieri hanno fermato l’uomo, che era alla guida di una Mercedes.

Insospettiti dal suo nervosismo, hanno perquisito il veicolo, trovando una semiautomatica calibro 7,65 di fabbricazione cecoslovacca nel cassettino sotto il cruscotto lato passeggero. L’arma era carica con 13 colpi nel caricatore. L’uomo è stato arrestato. L’arma verrà inviata al Racis di Roma per verificare il suo eventuale utilizzo in fatti di sangue o intimidazione.