Dopo 30 anni torna Jovanotti for President, una ristampa in tre versioni imperdibili.

Uno dei cantanti italiani più famosi e amati nel mondo, Lorenzo Cherubini, festeggia in questo 2018 un anniversario speciale: i 30 anni dall’uscita dell’album di debutto, Jovanotti for President. Quale miglior modo per celebrare un avvenimento così importante, se non una ristampa del cd in versione rimasterizzata?

Jovanotti for President: l’album di debutto di Lorenzo

Era il 1988, in Italia il Festival di Sanremo veniva vinto da un cantante classico e melodico come Massimo Ranieri (con la splendida Perdere l’amore) e la musica sembrava evolversi in una direzione non molto diversa da quella dei precedenti decenni. Poi arrivò lui, il giovanissimo Lorenzo Cherubini che, prendendo spunto da quanto cresceva e avveniva negli Stati Uniti da ormai quasi venti anni, proponeva un genere musicale fino a quel momento sconosciuto nei nostri confini: il rap.

Era la prima volta che in Italia un album veniva prodotto e costruito da un team di dj, utilizzando campionamenti di musica elettronica. Non fu un successo clamoroso di vendite (terzo posto nel 1988 come massima posizione, 400mila copie vendute nel 1994), ma aprì la strada a un mondo in evoluzione ancora oggi con le nuove generazioni di rapper e trapper.

Jovanotti for President 30 anni dopo: la tracklist

Per festeggiare i 30 anni dall’uscita del fondamentale disco di Jovanotti, è in uscita il 26 ottobre una ristampa molto speciale. Il disco è stato completamente rimasterizzato e sarà disponibile in cd, vinile colorato e 45 giri colorato.

Il 45 giri conterrà nel lato A Gimme Five, nel lato B Walking. Proprio la presenza di Walking rende il pacchetto particolarmente intrigante per i fan di vecchia data del rapper. Si tratta infatti del primo singolo in assoluto nella sua lunga e fortunata carriera, non presente nella versione originale di Jovanotti for President.

Ecco la tracklist dell’album:

1 – Go Jovanotti Go

2 – Party President

3 – Funk Lab

4 – Gimme Five

5 – I Need You

6 – Jovanotti Sound

7 – The Rappers

8 – Ragamuffin

9 – Mix

10 – Walking

Riascoltiamoci proprio il brano che aprì la carriera del rapper di Cortona, Walking: