Snoop Dogg ha postato su Instagram una foto in studio di registrazione con Eminem, scatenando l’euforia dei fan.

Nell’epoca dei social network basta poco per incendiare l’entusiasmo di grandi masse di fan sfegatati. Ad esempio, una foto postata su Instagram al momento giusto. È quanto accaduto nelle ultime ore a Snoop Dogg, che il 25 ottobre ha caricato una sua immagine con Eminem. Fin qui tutto normale. Non fosse che i due sono insieme in uno studio di registrazione. Che ci sia all’orizzonte una collaborazione tra due delle icone più importanti della musica hip hop?

Eminem e Snoop Dogg insieme: in arrivo una collaborazione?

Un featuring tra i due, molto atteso, non sarebbe poi strano. Nella scena hip hop le collaborazioni sono all’ordine del giorno, e i due artisti, da anni sulla cresta dell’onda, finora si sono incrociati pochissime volte.

Se Snoop Dogg ha infatti collaborato nella sua lunga carriera con praticamente tutti i più importanti personaggi del mondo hip hop (e non) americano, Eminem non è stato da meno. Tuttavia, tra i due l’unico featuring rimane quello di Bitch Please II, singolo tratto dall’album The Marshall Mathers LP del 2000 e in cui figuravano anche Dr. Dre, Xzibit e Nate Dogg. Si trattava, tra l’altro, del sequel di Bitch Please, brano del 1999 di Snoop Dogg, Xzibit e Nate Dogg.

Eminem nel 2018: Kamikaze e la prima volta in Italia

Sarebbe, una collaborazione con Snoop Dogg, una vera ciliegina sulla torta per Eminem, che nel 2018 ha conquistato la vetta di tutte le più importanti chart del mondo (anche in Italia) con il suo Kamikaze. Un successo che lo ha portato anche a esibirsi per la prima volta nel nostro Paese con il concerto evento del 7 luglio a Milano.

La possibilità di una collaborazione con Snoop Dogg non è stata comunque confermata. Nella caption, infatti, Snoop citava il suo concerto a Detroit, facendo intendere che Eminem fosse lì per augurargli buona fortuna per il live nella sua città. Ma il fatto che i due si siano fatti ritrarre in studio appare quantomeno sospetto. Ne sapremo di più nei prossimi mesi.

In attesa di una possibile collaborazione, ci ascoltiamo Bitch Please II: