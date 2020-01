I Foo Fighters festeggiano 25 anni di carriera e regalano ai fan un’anticipazione di un possibile nuovo album.

Il tempo vola quando diventi la più grande rock band del mondo! Il 2020 sarà un anno importante per i Foo Fighters che festeggiano 25 anni di carriera.

Una band che ha iniziato a muovere i primi passi nel 1995, quando Dave Grohl cercava di superare la morte del suo amico di band dei Nirvana, Kurt Cobain, l’anno prima.

Il segno del quarto di secolo è incisivo e lo ha fatto notare anche il frontman, il quale ha fatto una dichiarazione ufficiale sull’account Twitter del gruppo, anticipando grandi novità in occasione di questo anniversario d’argento.

Foo Fighters, 25 anni di carriera: le novità dalla band

Dave Grohl non riesce a credere che siano passati già 25 anni da quando ha messo in piedi i Foo Fighters. Ecco quanto si legge da un post lanciato dall’account ufficiale della band su Twitter:

“Cavolo, 25 anni?! Grazie a voi ragazzi per esserci stati vicini anno dopo anno e per aver cantato insieme a noi e reso ogni singolo show il migliore della nostra vita. Stiamo giusto iniziando, quindi allacciate le cinture: il 2020 sarà un anno pazzesco, pieno di cose assurde“.

Se siete dei fan attenti, saprete sicuramente che i Foo Fighters festeggeranno 25 anni di carriera il 4 luglio 2020.

Di seguito, il video di Learn To Fly:

Foo Fighters: il nuovo album

La band è entrata in studio lo scorso autunno per iniziare a lavorare su quello che sarà il loro decimo album in studio nel corso dei 25 anni.

In una intervista a Loudwire, Hawkins ha rivelato che “È difficile dire quale sarebbe la direzione dell’album, ma stiamo sicuramente ridacchiando e Dave [Grohl, ndr] ha sicuramente molte fo***te idee, questo è tutto ciò che posso dire“.

Il batterista ha definito Dave un “dio creativo“, aggiungendo: “Lo è davvero. Non si ferma mai e ha solo tanta convinzione e fiducia in qualunque si metta a lavorare. Ho davvero tanto rispetto per lui. Ho imparato così tanto da quello st***zo e continuo a farlo“.