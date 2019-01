Arriva a Broadway nel 2020 un musical ufficiale sulla vita di Michael Jackson, il Re del Pop.

Un musical per ricordare Michael Jackson. Con un annuncio ufficiale, la società di produzione Columbia Live Stage e la fondazione intitolata all’indimenticabile Re del Pop hanno reso nota una notizia che già filtrava negli ambienti dello showbiz americano.

Il musical sbarcherà a Broadway nel 2020, anche se la prima andrà in scena già il prossimo ottobre. Ecco tutti i dettagli.

Un musical su Michael Jackson a Broadway

La pièce sarà intitolata Don’t Stop ‘Til You Get Enough, come riportato da Billboard USA, ed è già in lavorazione. Per la sceneggiatura è stato chiamato il due volte premio Pulitzer Lynn Nottage, mentre la regia è affidata al premio Tony Christopher Wheldon.

Il 29 ottobre 2019 andrà in scena la prima dello spettacolo, al James M. Nederlander Theatre di Chicago, mentre a Broadway il musical approderà non prima del 2020.

Fonte foto: https://www.facebook.com/michaeljackson/

Michael Jackson, Leaving Neverland

Del cantante di Thriller si era tornati a parlare di recente per il documentario Leaving Neverland, opera non autorizzata dai suoi eredi, presentata in anteprima il 25 gennaio 2019 al Sundance Film Festival.

Diretto da Dan Reed, il lungometraggio è incentrato sulle presunte molestie sessuali dell’artista su bambini dai 7 ai 10 anni.

Questa la sinossi del film: “Al picco del successo, Michael Jackson instaurò relazioni con due ragazzi, di 7 e 10 anni, e con le loro famiglie. Adesso sono adulti e raccontano la storia degli abusi subiti da Jackson e di come sono riusciti a superarli ad anni di distanza“.

“Questa è un’altra produzione disgustosa, un tentativo patetico di fare denaro ai danni di Michael Jackson“, ha sentenziato un rappresentante del defunto artista.

Di seguito il trailer di un documentario che, in ogni caso, sembra destinato a far parlare di sé:

FONTE FOTO: https://www.facebook.com/michaeljackson/